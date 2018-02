JO 2018 : Biathlon - Martin Fourcade s'adjuge le titre olympique de la poursuite

VIDÉO. JEUX OLYMPIQUES PYEONGCHANG 2018 / BIATHLON HOMMES / POURSUITE. Le titre olympique de la poursuite pour Martin Fourcade auteur d'un 19/20 et qui a écœuré la concurrence. Le Tricolore égale au passage le record détenu par Jean-Claude Killy avec un troisième titre. C'est la deuxième médaille d'or pour le clan tricolore après celle Perinne Laffont au ski de bosses. A vivre ou à revivre en images et dans les conditions du direct sur France tv sport. Suivez tous les jours et sur l’écran de votre choix sur le site et l’appli France tv sport l’intégralité des épreuves des Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang en direct ou en replay.